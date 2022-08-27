Полузащитнику «Динамо» Фомину до рекорда остался один пенальти

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в скором времени может повторить рекорд чемпионата России по пенальти.

В матче седьмого тура РПЛ с «Пари НН» Фомин открыл счёт, реализовав пенальти. Таким образом, он довёл число пробитых без промаха 11-метровых до 16. Впереди только Георгий Пеев, выступавший за «Амкар». У него 17.

В настоящий момент «Динамо» в гостях играет с «Пари НН» в рамках седьмого тура РПЛ. Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу москвичей.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян попал в стартовый состав «Динамо» на матч с «Пари НН».