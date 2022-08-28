Зиньковский — о пяти матчах с «Зенитом»: с сильными всегда хорошо играть

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о пяти матчах с петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23.

«Что касается жеребьёвки Кубка, всё нормально. Я хотел встретиться с «Крыльями», чтобы пораньше сыграть в Самаре. Пять матчей с «Зенитом» за год — не перебор? Нормально. С сильными всегда хорошо играть», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России по два матча. На старте сезона-2022/23 столичный клуб уступил команде Сергея Семака во встрече за Суперкубок (0:4). 4 сентября в восьмом туре «Спартак» примет «Зенит» на своём поле.

В КР московская и питерская команды попали в группу с воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что рассчитывает в сезоне-2022/23 на помощь футболистов молодёжной команды.