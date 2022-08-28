военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Зиньковский — о пяти матчах с «Зенитом»: с сильными всегда хорошо играть

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о пяти матчах с петербургским «Зенитом» в сезоне-2022/23.
Зиньковский — о пяти матчах с «Зенитом»: с сильными всегда хорошо играть
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Что касается жеребьёвки Кубка, всё нормально. Я хотел встретиться с «Крыльями», чтобы пораньше сыграть в Самаре. Пять матчей с «Зенитом» за год — не перебор? Нормально. С сильными всегда хорошо играть», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России по два матча. На старте сезона-2022/23 столичный клуб уступил команде Сергея Семака во встрече за Суперкубок (0:4). 4 сентября в восьмом туре «Спартак» примет «Зенит» на своём поле.

В КР московская и питерская команды попали в группу с воронежским «Факелом» и самарскими «Крыльями Советов».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что рассчитывает в сезоне-2022/23 на помощь футболистов молодёжной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить