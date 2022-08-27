Абаскаль даст поиграть в матчах КР футболистам молодёжного «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что рассчитывает в сезоне-2022/23 на помощь футболистов молодёжной команды.

«Такой формат турнира в России впервые. У нас появится возможность увидеть на поле игроков, у которых не так много игровых минут, как хотелось. У нас будет возможность посмотреть на игроков молодёжной команды. Но главным фактором будет состав команды, которая будет побеждать, — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Красно-белые 27 августа разгромили на выезде в матче седьмого тура РПЛ воронежский «Факел» со счётом 4:1.

Столичная команда в следующем матче 30 августа дома сыграет в Кубке России с самарскими «Крыльями Советов». А уже 4 сентября в восьмом туре РПЛ «Спартак» на своём поле примет «Зенит».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».