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Абаскаль даст поиграть в матчах КР футболистам молодёжного «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что рассчитывает в сезоне-2022/23 на помощь футболистов молодёжной команды.
Абаскаль даст поиграть в матчах КР футболистам молодёжного «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Такой формат турнира в России впервые. У нас появится возможность увидеть на поле игроков, у которых не так много игровых минут, как хотелось. У нас будет возможность посмотреть на игроков молодёжной команды. Но главным фактором будет состав команды, которая будет побеждать, — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Красно-белые 27 августа разгромили на выезде в матче седьмого тура РПЛ воронежский «Факел» со счётом 4:1. 

Столичная команда в следующем матче 30 августа дома сыграет в Кубке России с самарскими «Крыльями Советов». А уже 4 сентября в восьмом туре РПЛ «Спартак» на своём поле примет «Зенит». 

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака».

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