Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом» отметился новым достижением.

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Промес отличился одним голом в матче.

Таким образом, он забил 88-й мяч за «Спартак» и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Лидером со 160 голами является Никита Симонян.

Промес также возглавил бомбардирскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23, забив шесть мячей.

Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.