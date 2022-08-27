Промес вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Промес отличился одним голом в матче.
Таким образом, он забил 88-й мяч за «Спартак» и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Лидером со 160 голами является Никита Симонян.
Промес также возглавил бомбардирскую гонку РПЛ в сезоне-2022/23, забив шесть мячей.
Ранее «Спартак» одержал волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ.