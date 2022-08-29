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«Чемпионат»: полузащитник Ле Таллек проходит медосмотр перед переходом в «Торпедо»

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32-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек близок к переходу в «Торпедо».
«Чемпионат»: полузащитник Ле Таллек проходит медосмотр перед переходом в «Торпедо»
  • Gettyimages.ru

«Французский полузащитник проходит медосмотр перед подписанием контракта. Если результаты медобследования устроят клуб, то стороны заключат соглашение», — сообщает источник «Чемпионата».

32-летний Ле Таллек известен по выступлениям за АЕК, «Сарагосу», «Боруссию» Д и «Ренн». С 2021 года он защищал цвета АЕКа, за который провёл 30 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Уточняется, что у футболиста имеется паспорт РФ. За основную сборную Франции полузащитник не заигран, но принимал участие в матчах за молодёжные команды.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что столичный клуб не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ).

 

 

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