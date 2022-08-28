Геркус считает, что «Торпедо» сможет сохранить прописку в РПЛ

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что столичный клуб не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Есть уверенность, что «Торпедо» не вылетит. Она основана на том, что команда работает ежедневно. Мы видим сейчас прогресс отдельными отрезками», — цитирует Геркуса РИА Новости.

По его словам, игра в московском клубе улучшилась и в команде виден прогресс.

«Торпедо» на своём поле потерпело разгромное поражение от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 1:4.

Краснодарский клуб (14 очков) поднялся на третье место в турнирной таблице. Чёрно-белые (одно очко) потерпели шестое поражение в сезоне и занимают 15-е место.

Ранее Геркус заявил, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится.