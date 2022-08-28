Геркус: Захарян не перейдёт в «Челси»

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится.

«Захарян не перейдёт в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Динамо» шесть матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси».



