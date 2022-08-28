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Геркус: Захарян не перейдёт в «Челси»

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Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус считает, что трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» не состоится.
Геркус: Захарян не перейдёт в «Челси»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Захарян не перейдёт в «Челси». По многим причинам. «Динамо» некем будет играть. Кого-нибудь купят? Идите и купите. Как будто они на полочках все стоят», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Захаряна с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Динамо» шесть матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

По информации СМИ, отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход Захаряна в «Челси».

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