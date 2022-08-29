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Агент Николсона — о переходе Бальде в «Спартак»: мы просто опечалены происходящим в клубе

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Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, обратился к столичному клубу после перехода в команду форварда Кейта Бальде.
Агент Николсона — о переходе Бальде в «Спартак»: мы просто опечалены происходящим в клубе
  • Gettyimages.ru

«Болельщики «Спартака» должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за «Спартак»», — цитирует Портегу «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что важным вопросом для агента и футболиста является мнение клуба.

27-летний Бальде подписал контракт с красно-белыми до июня 2025 года.

Сенегалец в сезоне-2021/22 провёл за «Кальяри» 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Он также выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию».

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» высказались о будущем Николсона.

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