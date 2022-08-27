В «Спартаке» высказались о будущем Николсона

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал будущее нападающего Шамара Николсона.

«Что касается Николсона, слухи всегда есть. Шамар сегодня с командой на стадионе, он наш нападающий. Три сильных нападающих — это только нам в плюс», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Турецкий журналист Якуп Чинар написал в соцсетях, что «Галатасарай» достиг соглашения о трансфере 25-летнего ямайского форварда.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Николсона из «Спартака».