В «Спартаке» высказались о будущем Николсона
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Что касается Николсона, слухи всегда есть. Шамар сегодня с командой на стадионе, он наш нападающий. Три сильных нападающих — это только нам в плюс», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
Турецкий журналист Якуп Чинар написал в соцсетях, что «Галатасарай» достиг соглашения о трансфере 25-летнего ямайского форварда.
Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Николсона из «Спартака».