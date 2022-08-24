Кавазашвили прокомментировал возможный уход Николсона из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию об уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона из столичного клуба.

«Я более чем уверен, что форвард нужен всем российским командам. Дефицит в отношении форвардов у нас давным-давно. Например, в «Зените» после ухода Дзюбы нет чистого форварда», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что команда без центрального нападающего играет в другой футбол. По его словам, является плохой ситуацией, когда «Спартак» теряет футболистов.

Турецкий журналист Якуп Чинар написал в соцсетях, что клуб из Стамбула достиг соглашения о трансфере 25-летнего ямайского форварда.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Николсона не подтвердил новость о трансфере нападающего московского «Спартака» в турецкий «Галатасарай».