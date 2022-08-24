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Агент Николсона — о возможном переходе Шамара в «Галатасарай»: это враньё

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Кевин Коуэн, агент Шамара Николсона, не подтвердил новость о трансфере нападающего московского «Спартака» в турецкий «Галатасарай».

«Это враньё. Не знаю, откуда он это взял», — цитирует Коуэна evro-football.ru.

Турецкий журналист Якуп Чинар написал в соцсетях, что клуб из Стамбула достиг соглашения о трансфере 25-летнего ямайского форварда.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ненад Портега, агент Николсона, дал понять, что футболист  разочарован игровым временем в «Спартаке».

Ранее Портега прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере Николсона.



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