Агент Николсона прокомментировал возможный переход игрока в «Галатасарай»

Ненад Портега, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере нападающего.

«Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка? «Спартак» на данный момент отлично работает», — приводит слова Портеги «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что они надеются, что игрок будет первым нападающим в команде. По его словам, с таким форвардом команда может быть ещё сильнее.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».