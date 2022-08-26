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Семак: бывали моменты, когда мне было сложно держать раздевалку

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выстраивает отношения с игроками в раздевалке.
Семак: бывали моменты, когда мне было сложно держать раздевалку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Были моменты, когда было сложно держать раздевалку? Бывало. Но я не думаю о том, что мне что-то сложно. Я пытаюсь понять, как можно исправить. Нельзя «схватить» раздевалку и держать её. Нужно принимать решения, нивелирующие сложности, которые есть», — цитирует Семака Sport24.

При специалисте команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» в начале июля на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Ранее Семак высказался о критике Денисова в свой адрес.

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