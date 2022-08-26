Семак высказался о критике Денисова в свой адрес

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как относится к критическим высказываниям в свой адрес со стороны бывшего футболиста петербургской команды Игоря Денисова.

«Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь», — цитирует Семака Sport24.

Он также подчеркнул, что тренер, который тренировал топ-клуб, понимает, с какими сложностями можно столкнуться.

«Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает своё мнение», — заключил Семак.

При специалисте команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

«Зенит» 13 июля продлил контракт с Семаком до 2025 года.

Ранее Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита».