Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита»
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«Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же, как и Магомед Оздоев. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально», — цитирует Семака Sport24.
28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.