военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, как узнал об уходе из петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.
Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же, как и Магомед Оздоев. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально», цитирует Семака Sport24.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить