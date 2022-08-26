Семак рассказал, что не знал об уходе Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, как узнал об уходе из петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же, как и Магомед Оздоев. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально», — цитирует Семака Sport24.

28 июля Оздоев подписал с командой «Фатих Карагюмрюк» соглашение на два года с возможностью продления ещё на год.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции.