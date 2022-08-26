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Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал мнение, что нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в Турции.
Комличенко считает, что Дзюба может побороться в гонке бомбардиров в чемпионате Турции
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Удивил ли переход Дзюбы в Турцию? Нет. А что удивительного? У него же в России, как понимаю, не получилось. Хотя были разговоры, говорили о «Сочи» и «Краснодаре»», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

По его словам, в чемпионате Турции играют в атакующий футбол.

«Думаю, у него могут быть хорошие шансы побороться в гонке бомбардиров. Мастерство он точно не потерял», — заключил Комличенко.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что беседовал с нападающим «Адана Демирспор» Артёмом Дзюбой о его роли в петербургском клубе.

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