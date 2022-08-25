Семак: Дзюба прекрасно понимал, что будет, если он останется в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что беседовал с нападающим «Адана Демирспор» Артёмом Дзюбой о его роли в петербургском клубе.

«Мы разговаривали ещё зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется. Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде», — цитирует Семака Sport24.

По его словам, форвард чувствует себя наиболее комфортно, если он лидер на поле, потому что может раскрыться.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин в игре отметился голом.

Ранее Леонид Гольдман, агент Дзюбы, объяснил решение футболиста ограничить общение со СМИ.