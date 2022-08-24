Агент Дзюбы объяснил, почему футболист не общается с прессой
- РИА Новости
«Стал давать меньше интервью — это правда. Он очень разочаровался в спортивной журналистике. Когда люди писали разгромные статьи, а при личной встрече начинали перед ним заискивать», — цитирует агента Sport24.
Напомним, что 18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
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