Агент Дзюбы объяснил, почему футболист не общается с прессой

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, объяснил решение футболиста ограничить общение со СМИ.

«Стал давать меньше интервью — это правда. Он очень разочаровался в спортивной журналистике. Когда люди писали разгромные статьи, а при личной встрече начинали перед ним заискивать», — цитирует агента Sport24.

Напомним, что 18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее агент Дзюбы рассказал, как Жозе Моуринью хотел приобрести Артёма на замену Гарри Кейну.