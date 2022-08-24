Агент Дзюбы рассказал, как Моуринью хотел приобрести Артёма на замену Кейну

Леонид Гольдман, агент Артёма Дзюбы, рассказал, как «Тоттенхэм» хотел приобрести его клиента.

«Лежу на пляже — звонок от коллег: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу». «Зенит» сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного оффера не было», — цитирует агента Sport24.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».