Агент Дзюбы рассказал, как Моуринью хотел приобрести Артёма на замену Кейну
- РИА Новости
«Лежу на пляже — звонок от коллег: «Кейн сломался. Моуринью хочет купить на замену Дзюбу». «Зенит» сразу дал понять, что не отпустит посреди сезона лидера, поэтому конкретного оффера не было», — цитирует агента Sport24.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.
Ранее Дзюба отреагировал на свой первый матч в составе «Адана Демирспор».