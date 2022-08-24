Дзюба отреагировал на первый свой матч в составе «Адана Демирспор»

Нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба выложил запись, посвящённую его дебютному матчу за команду.

«Команда», — написал Дзюба в социальных сетях, прикрепив фотографии с игры.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».