Дзюба отреагировал на первый свой матч в составе «Адана Демирспор»
«Команда», — написал Дзюба в социальных сетях, прикрепив фотографии с игры.
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции (2:4). Россиянин отметился голом во встрече.
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта.
Ранее в «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».