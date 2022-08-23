В «Зените» оценили дебют Дзюбы за «Адана Демирспор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил выступление Артёма Дзюбы в дебютном матче за «Адана Демирспор».

«Дзюба забил, Ракицкого удалили, а команда проиграла — двойственный итог дебюта. Желаю удачи обоим в дальнейшем!» — цитирует Медведева «Чемпионат».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечению срока контракта.

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции. Россиянин отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Властимил Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».