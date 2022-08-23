Петржела оценил дебют Дзюбы за «Адана Демирспор»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о дебюте российского форварда Артёма Дзюбы за «Адана Демирспор».

«Один матч ещё ничего не значит, давайте подождём с оценкой. Для него хорошо, что он забил гол в первой игре, но он должен доказать это в других играх. Турецкий болельщик очень требователен», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике прокомментировал дебют Дзюбы за «Адана Демирспор».