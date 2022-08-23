Эменике считает, что турецкая Суперлига подходит Дзюбе
- РИА Новости
«Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд турецкой Суперлиги. Клубы не обращают внимание на возраст, будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ», — цитирует Эменике «Матч ТВ».
18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».
«Адана Демирспор» в дебютном матче Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.
Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.
Ранее президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался о будущем нападающего Марио Балотелли.