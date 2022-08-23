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Президент «Адана Демирспор»: если Балотелли уходит, то пусть, мы уже купили Дзюбу

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Президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался о будущем нападающего Марио Балотелли.

«Обычно Балотелли травмирован. Он должен играть на следующей неделе. Но если собирается уйти, то пусть уходит. Мы уже купили Дзюбу», — цитирует Санжака NTV Spor.

Он добавил, что клуб отпустит Балотелли, если поступит предложение в размере €4 млн евро. Он отметил, что открыт для предложений.

«Адана Демирспор» в дебютном матче нападающего Артёма Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.

Ранее Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче».

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