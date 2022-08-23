Президент «Адана Демирспор»: если Балотелли уходит, то пусть, мы уже купили Дзюбу
«Обычно Балотелли травмирован. Он должен играть на следующей неделе. Но если собирается уйти, то пусть уходит. Мы уже купили Дзюбу», — цитирует Санжака NTV Spor.
Он добавил, что клуб отпустит Балотелли, если поступит предложение в размере €4 млн евро. Он отметил, что открыт для предложений.
«Адана Демирспор» в дебютном матче нападающего Артёма Дзюбы уступил «Фенербахче» в рамках третьего тура чемпионата Турции по футболу.
Игра, прошедшая в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев. Дзюба отметился голом в своей дебютной встрече.
Ранее Дзюба стал лучшим по верховым единоборствам в матче с «Фенербахче».