В «Факеле» рады, что попали в сложную группу в Кубке России

Главный тренер «Факела» Олег Василенко рад тяжёлым соперникам в своей группе в Кубке России.

«Мы рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель — самосовершенствование. Мы должны становиться лучше и лучше. Мы уже играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» почувствовали, что это такое», — сказал Василенко на пресс-конференции.

Он также заявил, что в следующий раз команда уже будет понимать, на каких скоростях необходимо играть. По словам тренера, они очень серьёзно относятся к такому почётному турниру, как Кубок России.

Клуб из Воронежа попал в одну группу с «Зенитом», «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Следующим соперником «Факела» в рамках Кубка России станет московская команда. Игра пройдёт 14 сентября, начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.