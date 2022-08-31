В «Факеле» рады, что попали в сложную группу в Кубке России
- РИА Новости
«Мы рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель — самосовершенствование. Мы должны становиться лучше и лучше. Мы уже играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» почувствовали, что это такое», — сказал Василенко на пресс-конференции.
Он также заявил, что в следующий раз команда уже будет понимать, на каких скоростях необходимо играть. По словам тренера, они очень серьёзно относятся к такому почётному турниру, как Кубок России.
Клуб из Воронежа попал в одну группу с «Зенитом», «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Следующим соперником «Факела» в рамках Кубка России станет московская команда. Игра пройдёт 14 сентября, начало — в 19:00.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.