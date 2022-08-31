военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Факеле» рады, что попали в сложную группу в Кубке России

Короткая ссылка
Главный тренер «Факела» Олег Василенко рад тяжёлым соперникам в своей группе в Кубке России.
В «Факеле» рады, что попали в сложную группу в Кубке России
  • РИА Новости

«Мы рады, что оказались в такой сложной группе. Наша цель — самосовершенствование. Мы должны становиться лучше и лучше. Мы уже играли со «Спартаком», теперь с «Зенитом» почувствовали, что это такое», — сказал Василенко на пресс-конференции. 

Он также заявил, что в следующий раз команда уже будет понимать, на каких скоростях необходимо играть. По словам тренера, они очень серьёзно относятся к такому почётному турниру, как Кубок России.

Клуб из Воронежа попал в одну группу с «Зенитом», «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Следующим соперником «Факела» в рамках Кубка России станет московская команда. Игра пройдёт 14 сентября, начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить