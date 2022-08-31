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Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Факел» в матче Кубка России

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Петербуржский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Дубль Кассьерры помог «Зениту» обыграть «Факел» в матче Кубка России
  • Gettyimages.ru

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев — 2:0.

Открыл счёт в матче нападающий «Зенита» Матео Кассьерра на 23-й минуте, а на 34-й удвоил преимущество.

Следующим соперником петербуржцев в рамках Кубка России станут самарские «Крылья Советов». «Факел» встретится с московским «Спартаком». Обе игры пройдут 14 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА в гостях переиграл «Торпедо» в матче первого тура группового этапа Кубка России.

 

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