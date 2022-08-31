Терюшков — об отставке главного тренера «Химок» Писарева: всё очевидно

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что об увольнении главного тренера команды Николая Писарева может быть объявлено 1 сентября.

«Сейчас идёт заседание учредителей клуба, включая Туфана Садыгова, все решения мы объявим завтра в полдень. Я говорил о том, что после четырёх поражений может быть увольнение, тем более такая разница забитых и пропущенных. По-моему, всё очевидно», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Подмосковный клуб 10 августа уволил Сергея Юрана с поста наставника команды. За свою карьеру он уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны. В настоящий момент пост главного тренера занимает Писарев.

«Химки» на выезде потерпел поражение в матче седьмого тура с «Сочи», завершившемся со счётом 4:1. Подмосковный клуб (семь очков) располагается на 11-й строчке.

31 августа красно-чёрные уступили «Краснодару» (0:2) в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Ранее главный тренер «Химок» Николай Писарев заявил, что его не уведомляли об отставке.