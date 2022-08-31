Главный тренер «Химок» Писарев заявил, что его не уведомляли об отставке

Главный тренер «Химок» Николай Писарев сообщил, что его не уведомляли об отставке из клуба.

«Я не читаю и не знаю, какие первые лица клуба об этом говорят. Я в первый раз слышу. Правда ли, что меня уведомили об отставке? Нет», — цитирует Писарева «Чемпионат».

Подмосковный клуб 10 августа уволил Сергея Юрана с поста наставника команды. За свою карьеру он уже трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

В настоящий момент пост главного тренера занимает Писарев.

Ранее «Краснодар» нанёс поражение подмосковным «Химкам» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.