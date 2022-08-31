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«Краснодар» в большинстве обыграл «Химки» в матче КР по футболу

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«Краснодар» нанёс поражение подмосковным «Химкам» в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
«Краснодар» в большинстве обыграл «Химки» в матче КР по футболу
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Арена Химки», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Александра Сторожука.

Мячи забили Вячеслав Литвинов (на 27-й минуте) и Ильзат Ахметов (на 40-й минуте).

«Химки» в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Захара Волкова на 26-й минуте.

«Краснодар» во втором туре сыграет в гостях с московским «Локомотивом», матч состоится 14 сентября. «Химки» на выезде встретятся с «Пари НН» 13 сентября.

Ранее сообщалось, что футболист «Твери» крайне грубо ответил арбитру после поражения от «Амкала».

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