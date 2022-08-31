Футболист «Твери» крайне грубо ответил арбитру после поражения от «Амкала»

Полузащитник «Твери» Камиль Закиров в крайне грубой форме прокомментировал работу арбитра в матче 1/128 финала плей-офф Кубка России по футболу со столичным «Амкалом».

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц», — цитирует Закирова Telegram-канал «Некласико».

Когда блогер, снимавший эту сцену, спросил у Закирова, что случилось, то игрок «Твери» крикнул: «Убери!» — и выбил телефон у него из рук.

ФК «Тверь» потерпел поражение от «Амкала» со счётом 0:1. На матче работал главный арбитр Владимир Сельдяков. Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что «Текстильщик» в серии пенальти обыграл 2DROTS в матче 1/128 Кубка России.