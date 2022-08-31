«РБ Спорт»: Писарев уволен из «Химок»
- РИА Новости
1 сентября команду возглавит Спартак Гогниев, сообщает «РБ Спорт».
«Химки» 10 августа уволили Сергея Юрана с поста наставника команды, возглавил красно-чёрных Николай Писарев.
Под руководством специалиста подмосковная команда потерпела четыре поражения подряд.
«Химки» (семь очков) располагаются на 11-й строчке чемпионата России. Лидирует в таблице «Зенит» (17 очков).
31 августа красно-чёрные уступили «Краснодару» (0:2) в матче первого тура группового этапа Кубка России по футболу.
Ранее член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков заявил, что об увольнении главного тренера команды Николая Писарева может быть объявлено 1 сентября.