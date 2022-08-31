Гол 18-летнего Мелёшина, промах Соболева с пенальти: «Спартак» размялся на «Крыльях Советов» перед дерби с «Зенитом»

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче групповой стадии Кубка России по футболу. Встреча на стадионе «Открытие Банка Арена» завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал 18-летний дебютант Павел Мелёшин. При этом подопечные Гильермо Абаскаля могли выиграть и с более крупным счётом, но Александр Соболев не реализовал пенальти, а Роман Зобнин промахнулся после прострела Леона Классена с фланга.

Противостояние «бывших» и возвращение Маслова

Матч группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» выделялся хотя бы тем, как много футболистов имели отношение к обеим командам. В общей сложности в стартовых составах набралось сразу шестеро игроков, имевших опыт выступлений за оба клуба на различных уровнях, а ведь могло быть ещё больше. Но перешедший летом в стан красно-белых летом Антон Зиньковский выбыл на неопределённый срок из-за травмы, а один из действующих лидеров самарцев Максим Глушенков остался в запасе. Там же оказались и многие другие ключевые исполнители гостей, включая голкипера Ивана Ломаева и хавбека Дениса Якубу. И это позволяло сделать определённые выводы об отношении коллектива к турниру.

Но не только Игорь Осинькин решил провести солидную ротацию и оставить вне основы сразу несколько сильных исполнителей. Гильермо Абаскаль тоже решил дать возможность проявить себя резервистам и более чем на 50% обновил состав в сравнении со встречей с «Факелом». С первых минут вышли Николай Рассказов, Никита Чернов и Мацей Рыбус с Данилом Пруцевым, а особенно знаменательным стало появление Павла Маслова. В последний раз центральный защитник оказывался в старте 21 апреля 2021 года, а прошедший сезон пропустил из-за повреждения.

И хотя нельзя сказать, что у «Крыльев» совсем не было моментов, выступление Маслова вполне можно оценить как успешное. В непривычной для себя схеме с двумя центральными он смотрелся вполне уверенно и лишь несколько раз предоставил оппонентам относительную свободу в штрафной. В одном из таких эпизодов Владимир Хубулов пробил в перекладину с острого угла.

Дебют 18-летнего Мелёшина и отсутствие Ежова

Помимо Маслова, повышенное внимание вызвала и фигура 18-летнего Павла Мелёшина. В нынешнем сезоне он уже набрал семь (5 + 2) очков по системе «гол + пас» в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ) и тем самым привлёк внимание Абаскаля. И чтобы разместить на поле талантливого форварда, испанец даже подвинул немного левее Александра Соболева. И не прогадал. Ещё в первом тайме молодой футболист демонстрировал огромное рвение и в одном из эпизодов чуть было не создал опасный момент, вырвавшись из-за спины опекуна. А в самом дебюте второго открыл счёт, откликнувшись на передачу Даниила Денисова.

Таким образом, Мелёшин отличился в первом же матче за взрослый коллектив и стал восьмым самым молодым автором гола в составе «Спартака» в XXI веке. Эта планка покорилась ему в 18 лет, пять месяцев и пять дней. Единоличным рекордсменом по этому показателю остаётся Жано Ананидзе (16 лет, девять месяцев, пять дней). Примечательно, что грузинский хавбек также впервые забил в Кубке России. В 2009 году он принёс красно-белым победу над «Краснодаром».

Примечательно, что единственный гол «Спартака» был забит после того, как поле покинул Юрий Горшков, который уже в ближайшее время может перейти в столичную команду. В перерыве его сменил Матео Барач, ставший одним из виновников пропущенного мяча. Именно он не помешал Денисову исполнить точный пас на выбегавшего из-за спины партнёра Мелёшина. Что касается другого потенциального новичка красно-белых — Романа Ежова, то Осинькин решил не показывать товар лицом и оставил вингера в запасе.

Ненадёжность Умярова и незабитый пенальти Соболева

Абаскаль во втором тайме всё же выпустил на поле ещё несколько основных футболистов, включая Квинси Промеса. И в контексте будущего дерби с «Зенитом» это было весьма объяснимо. Наставник наверняка хотел предоставить своим звёздам игровую практику в преддверии одной из ключевых встреч первенства, а те подтвердили, что находятся в отличной форме. С их появлением на поле преимущество «Спартака» стало колоссальным, а счёт вполне мог быть и крупным. Тем не менее, воспользоваться своими шансами не удалось, а самый явный упустил как раз вышедший со скамейки Роман Зобнин. Тому осталось лишь замкнуть прострел Леона Классена с фланга, но попасть в створ не удалось.

Но если Промес и Зобнин имели возможность проявить себя лишь во втором тайме, то Александру Соболеву не дали передохнуть перед противостоянием с «Зенитом». Экс-форвард «Крыльев» отыграл все 90 минут, но не сумел поразить ворота бывшего клуба, хотя был близок к этому. На 19-й минуте хозяева получили право на пенальти, но потрясающий сейв оформил Богдан Овсянников. Примечательно, что для нападающего этот промах с точки стал первым после перехода в «Спартак».

Но если появление Соболева в старте на матч с «Зенитом» кажется практически решённым делом, то Наиль Умяров вполне может решиться места в старте. Разыгрывающий опорник вновь напомнил, что под давлением соперника склонен допускать серьёзные ошибки в передачах, впоследствии способные предрешить исход встречи — как это произошло в дерби с «Динамо». На этот раз футболист вновь пару раз «обрезался» у собственной штрафной и помог «Крыльям» организовать две опасные атаки. И если бы самарцам хватило исполнительного мастерства, всё могло сложиться иначе.