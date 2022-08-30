военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России

Короткая ссылка
Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

В составе столичного клуба мяч забил 18-летний нападающий Павел Мелёшин.

На 19-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев не смог реализовать пенальти в ворота самарского клуба.

«Спартак» занимает первое место в группе B, набрав три очка. Следующий матч в рамках группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России столичный клуб проведёт 14 сентября в 19:00 мск с «Факелом».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить