«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России

Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

В составе столичного клуба мяч забил 18-летний нападающий Павел Мелёшин.

На 19-й минуте форвард красно-белых Александр Соболев не смог реализовать пенальти в ворота самарского клуба.

«Спартак» занимает первое место в группе B, набрав три очка. Следующий матч в рамках группового этапа «Пути РПЛ» Кубка России столичный клуб проведёт 14 сентября в 19:00 мск с «Факелом».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».