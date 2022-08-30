военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Арбитр Федотов назвал цирком назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Короткая ссылка
Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
Арбитр Федотов назвал цирком назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
  • РИА Новости

«Иванов придумал пенальти для «Спартака»: фола там не было. Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря, а потом ногой сам зацепился за его локоть. Иванов устроил цирк — видимо, маловато посидел без работы», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

По его мнению, арбитру встречи следовало назначить свободный удар и показать защитнику «Спартака» Михаилу Игнатову карточку за симуляцию.

Пенальти был назначен на 19-й минуте после фола голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова на Игнатове.

К 57-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев впервые не смог забить пенальти за столичный клуб.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить