Арбитр Федотов назвал цирком назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
- РИА Новости
«Иванов придумал пенальти для «Спартака»: фола там не было. Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря, а потом ногой сам зацепился за его локоть. Иванов устроил цирк — видимо, маловато посидел без работы», — приводит слова Федотова «Чемпионат».
По его мнению, арбитру встречи следовало назначить свободный удар и показать защитнику «Спартака» Михаилу Игнатову карточку за симуляцию.
Пенальти был назначен на 19-й минуте после фола голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова на Игнатове.
К 57-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев впервые не смог забить пенальти за столичный клуб.