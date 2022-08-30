Арбитр Федотов назвал цирком назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«Иванов придумал пенальти для «Спартака»: фола там не было. Игнатов пробрасывал мяч, перепрыгивал через вратаря, а потом ногой сам зацепился за его локоть. Иванов устроил цирк — видимо, маловато посидел без работы», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

По его мнению, арбитру встречи следовало назначить свободный удар и показать защитнику «Спартака» Михаилу Игнатову карточку за симуляцию.

Пенальти был назначен на 19-й минуте после фола голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова на Игнатове.

К 57-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев впервые не смог забить пенальти за столичный клуб.