военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Соболев впервые не забил пенальти за «Спартак»

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Александр Соболев впервые не смог забить пенальти за столичный клуб.
Соболев впервые не забил пенальти за «Спартак»
  • Legion-Media

Пенальти был назначен на 19-й минуте после фола голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова на защитнике красно-белых Михаиле Игнатове.

Матч группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России в настоящий момент проходит на стадионе «Открытие Арена».

Всего за свою карьеру 25-летний футболист реализовал 16 пенальти и не забил три, когда играл в составе «Крыльев Советов».

Ранее Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить