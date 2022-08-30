Соболев впервые не забил пенальти за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев впервые не смог забить пенальти за столичный клуб.

Пенальти был назначен на 19-й минуте после фола голкипера «Крыльев Советов» Богдана Овсянникова на защитнике красно-белых Михаиле Игнатове.

Матч группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России в настоящий момент проходит на стадионе «Открытие Арена».

Всего за свою карьеру 25-летний футболист реализовал 16 пенальти и не забил три, когда играл в составе «Крыльев Советов».

Ранее Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичной команды.