Соболев: уход Федуна не обсуждался в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента столичной команды.

«Я ему написал, поблагодарил. Но в команде его уход особо не обсуждался. Честно. Не понимали, что к этому всё идёт. Я сам прессу не читаю, и увидел, что это случилось на следующий день, когда он ушёл», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

«Спартак» (16 очков) по итогам семи туров вышел в лидеры РПЛ. Обогнать столичную команду может петербургский «Зенит» (14), который 28 августа сыграет в гостях с «Уралом» (одно).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь «Спартаку» после ухода из клуба Федуна.