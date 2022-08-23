Тарпищев не готов войти в совет директоров «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как он может помочь московскому «Спартаку» после ухода из клуба Леонида Федуна.

«Я спартаковец. Хочу и могу, знаю, как помочь, но хотелось бы принести пользу команде и без появления в совете директоров. Желаю, чтобы он был полноценным органом «Спартака», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на решение Федуна покинуть должность президента московского «Спартака».