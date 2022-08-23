Карпин: для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на решение Леонида Федуна покинуть должность президента московского «Спартака».

«Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Ещё раз: ну ушёл и ушёл. Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с ЛУКОЙЛом для «Спартака», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Константин Генич не исключил, что Зарема Салихова стала инициатором ухода Федуна из «Спартака».