Карпин: для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола
- РИА Новости
«Для меня Федун — не знаковая фигура для российского футбола. Федун и Федун. Ещё раз: ну ушёл и ушёл. Он молодец, что потратил столько лет и денег вместе с ЛУКОЙЛом для «Спартака», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления команда становилась чемпионом России, завоевала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Константин Генич не исключил, что Зарема Салихова стала инициатором ухода Федуна из «Спартака».