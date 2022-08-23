Генич: не исключаю, что Зарема стала инициатором ухода Федуна из «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».

«Мне не кажется, что была какая-то одна причина. Скорее, комплекс. Федун согласовывал решение уйти из «Спартака» с Заремой? Разумеется. Я не исключаю, что она сама и стала инициатором», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что гражданскую жену Федуна Зарему Салихову раздражает российский футбол и всё, что в нём происходит.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Зарема Салихова подвела итоги своей работы в «Спартаке».