военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генич: не исключаю, что Зарема стала инициатором ухода Федуна из «Спартака»

Короткая ссылка
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о решении Леонида Федуна покинуть пост президента московского «Спартака».
Генич: не исключаю, что Зарема стала инициатором ухода Федуна из «Спартака»
  • РИА Новости

«Мне не кажется, что была какая-то одна причина. Скорее, комплекс. Федун согласовывал решение уйти из «Спартака» с Заремой? Разумеется. Я не исключаю, что она сама и стала инициатором», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что гражданскую жену Федуна Зарему Салихову раздражает российский футбол и всё, что в нём происходит.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

Ранее Зарема Салихова подвела итоги своей работы в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить