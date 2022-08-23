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Салихова: это уже не тот «Спартак», который Федун принял от Червиченко

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Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги работы в клубе.
Салихова: это уже не тот «Спартак», который Федун принял от Червиченко
  • РИА Новости

«Горжусь моей молодой командой. На поле выходят девять парней с российским паспортом, и Квинси Промес стал своим. Это уже не тот «Спартак», который Леонид Арнольдович принял от Червиченко, где творился бардак», — цитирует её «Осторожно Media».

Салихова также пожелала новым менеджерам клуба сохранить всё то, что она сделала для команды за последние два года, и не закрывать фонд «Спартака».

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

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