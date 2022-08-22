Черчесов: период «Спартака» под руководством Федуна войдёт в историю

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».

«Период «Спартака» под руководством Леонида Федуна, безусловно, войдёт в историю клуба. В это время «Спартак» был стабилен в экономическом плане, несмотря на то что ситуация в стране была не самой простой», — цитирует Черчесова ТАСС.

Он также рассказал, что между ними всегда были профессиональные отношения. Черчесов отметил, что со дня знакомства и по сей день они были в диалоге. По словам тренера, Федун поддерживал его, когда он возглавлял сборную России.

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака».