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Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака»

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».
Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит. Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу», — цитирует Газизова «Спорт день за днем».

28 июля Верховный суд Республики Башкортостан отказал Газизову в восстановлении в должности и компенсации за увольнение. В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Напомним, что Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака».

Федун являлся руководителем красно-белых 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

22 августа ЛУКОЙЛ сообщил, что приобрёл 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» прокомментировала информацию об отъезде Федуна из России.

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