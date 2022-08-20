Награда за терпение: как «Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в РПЛ

«Динамо» на своём поле одержало победу над «Спартаком» в шестом туре чемпионата России по футболу. На протяжении всей встречи подопечные Славиши Йокановича действовали вторым номером, а единственный мяч забили после грубой ошибки Наиля Умярова. Автором гола стал Константин Тюкавин, вышедший в стартовом составе вместо травмированного Фёдора Смолова. При этом гости почти вдвое превзошли соперника как по владению мячом, так и по ударам, а последние минуты матча провели в большинстве.

Неоднозначное выступление Тюкавина

По сравнению с матчами 5-го тура РПЛ главные тренеры «Динамо» и «Спартака» совершили всего две перестановки на двоих, причём одна из них стала вынужденной. Если появление на поле более резвого Дениса Макарова вместо Вячеслава Грулёва было тактическим, то отсутствие Фёдора Смолова объяснялось неидеальным состоянием его здоровья — в основе бело-голубых появился Константин Тюкавин. До отчётного матча молодой форвард отыграл суммарно 95 минут в нынешнем сезоне и не отметился ни одним результативным действием. И с учётом контратакующего стиля команды это вполне могло вселять тревогу в фанатов хозяев. В условиях дефицита голевых моментов от нападающего требуется максимальная реализация, но ожидать этого от не имевшего постоянной практики футболиста было опрометчиво.

В итоге выступление Тюкавина оставило двоякое впечатление. С одной стороны, он всё же воспользовался одним из немногочисленных шансов и наказал Наиля Умярова за грубейшую ошибку на своей половине поля, а его забегания позволяли держать в напряжении оборону гостей. С другой, по-настоящему ярких эпизодов с его участием было крайне мало. За всю встречу Константин лишь 22 раза коснулся мяча, цеплялся за него с огромным трудом, в подыгрыше смотрелся неубедительно. А его способности в прессинге практически не использовались. «Динамо» вновь располагалось очень глубоко и оказывало давление на оппонента лишь в начале обоих таймов. На фоне Тюкавина вышедший на замену Грулёв смотрелся не хуже. И если этот матч должен был помочь Славише Йокановичу определиться с кандидатурой возможного сменщика Смолова, то вряд ли это произошло.

Эффективность игровой модели «Динамо»

Тем не менее, дерби со «Спартаком» дало ответ на один из главных вопросов в отношении «Динамо», а именно: способен ли коллектив в нынешнем состоянии побеждать сильных оппонентов. Одно дело полагаться на быстрые атаки во встречах с противниками, явно уступающими в классе и организации игры, совсем другое — с равными. Предыдущий тур продемонстрировал, что с этим у бело-голубых могут быть сложности. С «Краснодаром» подопечные Йокановича потеряли очки и практически не создали опасных моментов у ворот Матвея Сафонова. Тогда они хоть и нанесли 11 ударов, но наработали лишь на 0,67 ожидаемого гола (xG), установив командный антирекорд в рамках текущего чемпионата.

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На этот раз они были чуть более продуктивны, но в основном благодаря феноменальному исполнению стандартов. Именно после розыгрыша штрафных и угловых возникли самые яркие эпизоды у ворот Александра Селихова. Роберто Фернандес и Даниил Фомин поочерёдно попали в штангу, а Саба Сазонов не только сотряс перекладину, но даже отправил мяч в сетку. И если бы не взмах ногой находившегося в офсайде Николы Моро, то воспитанник «Зенита» вполне мог укрепить преимущество «Динамо».

Что касается опасных атак с игры, здесь всё было довольно скудно. За исключением гола Тюкавина, шансы забить имели лишь Дмитрий Скопинцев и Грулёв. Первый здорово протащил мяч по флангу и пробил после смещения, а второй выиграл борьбу в штрафной и покатил в дальний угол. Это внушает опасения: по большому счёту, ни Денис Макаров, ни Арсен Захарян не смогли создать серьёзных проблем обороне «Спартака». И это при том, что гости уже с середины первого тайма были вынуждены раскрываться и идти вперёд большими силами.

Уход Промеса и Соболева в тень



В целом, «Спартак» вряд ли может быть сильно разочарован своим выступлением в проигранном дерби. Да, результат получился отрицательный, но подопечные Гильермо Абаскаля вновь выглядели довольно неплохо. Особенно до пропущенного гола, после которого хозяева смогли окончательно отойти назад и закрыться в обороне, полагаясь исключительно на забросы на Тюкавина и стандарты. Красно-белые почти в два раза больше владели мячом (66,6% — 33,4%), нанесли гораздо больше ударов по воротам (17:10) и контролировали ход встречи. Особенно впечатляюще смотрелся дуэт Роман Зобнин — Даниил Хлусевич, буквально царивший на левом фланге. Вдвоём они без особых проблем разбирались с Сергеем Паршивлюком и Лукой Гагнидзе, а полузащитник выступал в роли одного из главных креативщиков команды. Именно его очень тонкий пас в штрафную должен был завершиться ударом по воротам Михаила Игнатова, но тот замешкался и упустил возможность пробить.

До определённого момента тройку с ними образовывал Квинси Промес, но затем он практически пропал с радаров. И это неудивительно, ведь Йоканович сосредоточил основное внимание на нейтрализации лучшего бомбардира первенства. Против голландца зачастую защищались по двое-трое соперников, что лишало его свободы и заставляло либо уходить на фланг, либо смещаться в глубину, где он был не так опасен. Не давали развернуться и Александру Соболеву, запомнившемуся лишь коварным ударом из-за пределов штрафной, попаданием в лицо Антону Шунину и многочисленными спорами с арбитрами.

Как итог, на двоих лидеры «Спартака» исполнили всего шесть ключевых передач и четыре удара по воротам, лишь два из которых достигли створа. Соболев забыл об умных смещениях в глубину и был сосредоточен исключительно на замыкании подач, а находившийся под постоянным присмотром Промес напомнил самого себя образца начала предыдущего сезона. А во втором тайме с общей массой смешались и Зобнин с Хлусевичем, заметно уставшие от неудачных попыток прорваться через массированную оборону «Динамо».

Проблемы «Спартака» с позиционными атаками

Об этом недуге красно-белых было известно на протяжении последних лет. Исправить проблему не сумели ни Доменико Тедеско, ни Паоло Ваноли, а при Руе Витории этот недостаток и вовсе выходил на первый план. Поначалу португалец также делал ставку на контроль мячи и позиционные атаки, но после серии неудачных попыток отказался от этой затеи. При Абаскале всё смотрится не так удручающе, но огромного прогресса пока добиться не удалось. Временами «Спартак» вновь начинает сбиваться на забросы с флангов, хотя те практически не приносят успеха.

За время матча с «Динамо» гости 34 раза навешивали в штрафную, причём 14 раз делали это с угловых. Однако опасных моментов было не так много. Не помогло ни появление на поле второго габаритного форварда (Шамара Николссона) и обладающего отличным длинным пасом Антона Зиньковского, ни удаление Николы Моро в концовке встречи. Ямаец сумел однажды выиграть верховую дуэль и даже попал в створ, но трудностей Шунину не доставил. Как итог, показатель всего в 0,8 ожидаемого гола на всю команду.

Таким образом, пусть в целом «Спартак» и провёл матч на довольно неплохом уровне, а уступил исключительно благодаря невезению, поводы для раздумий есть. Соперники с организованной и низко располагающейся защитной линией по-прежнему создают много сложностей, а рабочих механизмов для взлома такой обороны у красно-белых пока нет.