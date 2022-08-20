Кавазашвили заявил, что в игре с «Динамо» ждёт только победы «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от московского дерби «Динамо» — «Спартак».

«Жду сегодня только победу «Спартака», чтобы укрепить позиции в таблице. Больше я ничего не жду. Забьёт ли Промес сегодня? Не могу вам сказать. Не забьёт он, забьёт кто-то другой, какая разница. Главное, мы должны обязательно сегодня победить», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

По его словам, «Динамо» выйдет на матч с красно-белыми, разозлёнными из-за поражения в Кубке России.

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Матч шестого тура «Динамо» — «Спартак» пройдёт 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало — в 17:30 мск.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.