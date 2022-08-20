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Зеленов: «Спартак» представит юбилейную форму после 20 августа

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, когда будет представлена юбилейная форма, посвящённая 100-летию столичного клуба.
Зеленов: «Спартак» представит юбилейную форму после 20 августа
  • РИА Новости

«Спартак» проведёт матч против «Динамо» в стандартной форме. Команда впервые сыграет в юбилейной форме позже. Матч, в котором состоится её презентация, пока не определён», — цитирует Зеленова ТАСС.

Коммерческий директор десятикратных чемпионов России Рустам Махмутов дал понять, что команда может сыграть в юбилейной форме 20 августа.

«Спартак» в матче шестого тура РПЛ встречается с «Динамо» 20 августа на поле стадиона «ВТБ Арена». Начало игры — в 17:30 мск.

Красно-белые (13 очков) лидируют в турнирной таблице. «Динамо» (девять очков) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу.





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