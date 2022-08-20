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«Урал» в меньшинстве уступил «Пари НН» в матче РПЛ

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Екатеринбургский «Урал» на своём поле проиграл нижегородскому «Пари НН» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.
«Урал» в меньшинстве уступил «Пари НН» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова. 

Победный мяч забил Иброхимхалил Юлдошев (79-я минута).

Главный арбитр матча Кирилл Левников в середине второго тайма за вторую жёлтую карточку удалил полузащитника уральской команды Андрея Егорычева (62-я минута). Судья также не назначил пенальти в ворота «Урала» за игру рукой Алексея Герасимова.

«Пари НН» (пять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (одно) располагается на 16-й позиции.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Спартаком» в шестом туре чемпионата России.



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