Арбитр отменил гол Сазонова после просмотра VAR в матче со «Спартаком»

«Динамо» принимает в матче шестого тура чемпионата России по футболу «Спартак».

Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Ранее мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Счёт в игре — 1:0.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена».

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».