Арбитр отменил гол Сазонова после просмотра VAR в матче со «Спартаком»
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Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот.
Ранее мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.
Счёт в игре — 1:0.
Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена».
Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.
Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».