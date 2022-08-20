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Арбитр отменил гол Сазонова после просмотра VAR в матче со «Спартаком»

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«Динамо» принимает в матче шестого тура чемпионата России по футболу «Спартак».
Арбитр отменил гол Сазонова после просмотра VAR в матче со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

Защитник бело-голубых Саба Сазонов отличился на 71-й минуте матча. Однако главный арбитр Павел Кукуян после просмотра VAR отменил взятие ворот. 

Ранее мяч забил Константин Тюкавин (29-я минута) после ошибки Наиля Умярова.

Счёт в игре — 1:0.

Матч «Динамо» — «Спартак» проходит на поле стадиона «ВТБ Арена». 

Красно-белые (13 очков) по итогам пяти туров лидируют в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идёт на шестой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович назвал причины отсутствия нападающего Фёдора Смолова в заявке на матч со «Спартаком».

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