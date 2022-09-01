Ассистент Карпина — о возможном возвращении Кокорина в сборную России: пусть сначала играть начнёт

Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб сборной России по футболу, ответил на вопрос о возможном возвращении форварда Александра Кокорина в национальную команду.

«Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнёт играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень», — приводит слова Никифорова РИА Новости.

Он также пожелал форварду удачи и перезапуска карьеры.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис» на правах аренды.

Ранее известный комментатор Михаил Моссаковский высказался о перспективах Кокорина в кипрском «Арисе».