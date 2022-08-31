военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах АПЛ

Короткая ссылка
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд в первых пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).
Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах АПЛ
  • AP

Нападающий добился этого благодаря хет-трику в первом тайме матча пятого тура АПЛ, в котором «горожане» принимают «Ноттингем Форест».

Таким образом, за пять неполных встреч норвежец забил уже девять мячей. Предыдущий рекорд принадлежал Микки Куинну и Серхио Агуэро, в активе которых было по восемь голов.

На данный момент идёт 67-я минута матча «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». «Горожане» ведут со счётом 5:0.

13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста. Клуб заключил пятилетний контракт с норвежцем.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» переиграл на своём поле «Кристал Пэлас» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить