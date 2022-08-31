Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных матчах АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд в первых пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Нападающий добился этого благодаря хет-трику в первом тайме матча пятого тура АПЛ, в котором «горожане» принимают «Ноттингем Форест».

Таким образом, за пять неполных встреч норвежец забил уже девять мячей. Предыдущий рекорд принадлежал Микки Куинну и Серхио Агуэро, в активе которых было по восемь голов.

На данный момент идёт 67-я минута матча «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». «Горожане» ведут со счётом 5:0.

13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста. Клуб заключил пятилетний контракт с норвежцем.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» переиграл на своём поле «Кристал Пэлас» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.