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Хет-трик Холанда помог «Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»

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«Манчестер Сити» переиграл на своём поле «Кристал Пэлас» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Хет-трик Холанда помог «Сити» одержать волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • AP
  • © Rui Vieira

Игра, которая прошла на поле стадиона «Этихад», завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе «Сити» мячи забили Бернарду Силва (53-я), Эрлинг Холанд (62-я, 70-я, 81-я). Джон Стоунз (четвёртая) записал на свой счёт автогол. У «Кристал Пэлас» отличился Йоаким Андерсен (21-я).

«Манчестер» (десять очков) лидирует в АПЛ. Лондонский клуб (четыре) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что благодаря дублю Рахима Стерлинга «Челси» обыграл «Лестер» в матче АПЛ.

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